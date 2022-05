Terzo striscione in poche ore per i tifosi del Napoli che, dopo quello apparso contro Spalletti nella serata di mercoledì, ora puntano direttamente il dito contr De Laurentiis. «Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio. La nostra vessazione è avere un presidente cialtrone» si legge dal messaggio stavolta firmato gruppi organizzati dalla Curva B. Le immagini e i video sono diventati immediatamente virali in rete tra i tifosi azzurri.