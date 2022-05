Napoli, altro striscione galeotto: «ADL vai via dalla nostra città»

Non solo Castel volturno, questa notte a Napoli era spuntato - e poi prontamente rimosso - un secondo striscione al lungomare contro il club e contro Aurelio De Laurentiis. Un messaggio che non lascia spazio all'interpretazione, esposto dai tifosi azzurri: «ADL, non solo il Bari ma anche altre società. Basta che vai via dalla nostra città» si legge dallo striscione presentato, che fa il paio con quello indirizzato a Spalletti poche ore prima. Il riferimento chiaro alla multiproprietà della famiglia De Laurentiis che gestisce anche il Bari e che dovrà entro il 2024 decidere quale dei due club tenere.