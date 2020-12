«Una sconfitta che ci fa un po' male». Kalidou Kulibaly ammette l'amarezza azzurra nel post gara con l'Inter che ha portato solo una sconfitta per gli azzurri. «Secondo me abbiamo fatto la partita giusta con la mentalità giusta. Abbiamo creato tanto, alzando anche il livello di ritmo quando eravamo in dieci: ci dispiace non averla almeno pareggiata stasera». Tante critiche per l'episodio dell'espulsione di Insigne. «Sul campo si dicono tante cose, lui non ha detto nulla di grave ma l'arbitro ha scelto così. Abbiamo perso un gran calciatore in campo, ora speriamo di non perderlo a lungo perché il Napoli ha bisogno di lui».

«Il Napoli da scudetto? Questo lo devono dire gli altri, noi dobbiamo lavorare e ricordarci che la strada è lunga» ha detto Koulibaly a Sky Sport. «Dobbiamo vincere con chi sta avanti a noi in classifica e non l'abbiamo fatto ancora. La partita contro la Lazio è un test per la nostra mentalità, vediamo cosa accadrà. Con Manolas abbiamo parlato tanto, lo scorso anno ci siamo conosciuti in campo e ora abbiamo un anno in più di esperienza. Dobbiamo lavorare per prendere meno gol possibili, poi davanti abbiamo bravi calciatori che possono fare gol».

