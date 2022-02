Napoli-Amazon, niente trattative: «Siamo solo uno sponsor del club»

Il feeling tra Napoli e Amazon - il colosso dell'eCommerce che domina in tutto il mondo - c'è, ma l'azienda americana di Jeff Bezos non ha nessuna intenzione di investire nel club per acquisirne la proprietà. «Non siamo in trattativa per acquistare il Napoli con Amazon, siamo semplicemente uno sponsor del club» le parole di Russell Grandinetti, vice presidente Amazon.

Gradinetti questa sera sarà allo stadio Maradona per la supersifda Napoli-Inter. Con il cuore in azzurro. «Sono un grande tifoso del Napoli, confermo. Stasera segna Osimhen» le parole raccolte da Canale 21. Dalla scorsa estate, Amazon è diventato sponsor di maglia per il Napoli, con il logo apposto sulla manica dei calciatori azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis è stato tra i primi a varare il merchandising della squadra dai canali dell'azienda.