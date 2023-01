Napoli, Ambrosino al Cittadella: prestito per 6 mesi

Nuovo destino per Giuseppe Ambrosino, l'attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli che ha firmato in queste ore un nuovo accordo con il Cittadella: l'attaccante azzurro si sposta in Veneto e resta quindi in Serie B cambiando maglia anche per i prossimi sei mesi, in prestito dall'azzurro fino al termine della stagione.

La scorsa estate, Ambrosino aveva lasciato Napoli in prestito per trasferirsi al Como ma la sua avventura in Lombardia non è andata come sperato: solo 4 presenze (con anche un gol) gli hanno consigliato di cambiare aria e trovare fortuna altrove: il Napoli aveva anche ipotizzato un suo ritorno alla base per alternarsi tra la prima squadra di Spalletti e la Primavera, ma la voglia di cercare continuità altrove ha prevalso.