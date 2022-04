Napoli, la prima volta di Ambrosino: il 2003 convocato contro l'Atalanta

Era nell’aria ed è arrivata puntuale alla prima occasione. Giuseppe Ambrosino sarà con il Napoli domani a Bergamo, per la prima volta in Serie A con la prima squadra di Luciano Spalletti. Sì, perché il precidano classe 2003 aveva già visto il suo nome tra i convocati: era il 24 novembre scorso, e con il Napoli impegnato in trasferta di Europa League a Mosca l’allenatore toscano portò in Russia tanti azzurrini, cisti i problemi di formazione e l’infermeria piena.

Non ci fu l’esordio per nessuno in quel caso, stavolta Ambrosino spera di potersi ritagliare un ruolo un po’ più da protagonista. L’attaccante precidano, membro della pantera napoletana da ormai quasi una decade, sarà in panchina in avvio viste le assenze di Victor Osimhen - squalificato -, Petagna e Ounas, e soprattutto dovrà rinunciare alla convocazione con la Primavera, che sarà impegnata domani contro il Torino a Cercola. Con la seconda squadra azzurra, Ambrosino ha giocato fin qui 23 partite segnando 14 gol. La scorsa settimana è stato protagonista anche con la nazionale Under 19 italiana, che si è qualificata ai prossimi Europei di categoria a giugno in Slovacchia.