Napoli, Ambrosino convocato da Mancini in Nazionale

Tutto pronto per lo stage della nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Il ct azzurro, tra domani e giovedì, attende a Coverciano tanti giovani in giro per Serie A, B e campionati esteri, per poter costruire con loro l'Italia che si prepara alle prossime sfide, dopo il Mondiale saltato.

Cinque i forfait registrati dalla nazionale - tra questi anche quello di Folorunsho del Bari, di proprietà del Napoli -, si aggiungono invece all’elenco dei convocati Ibrahima Kader Ariel Bamba, centrocampista classe 2002 del Vitória Guimarães già chiamato da Mancini in occasione dello stage dello scorso maggio, e anche l'attaccante napoletano del Como Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli e in prestito in Serie B. Una bella notizia per il nativo di Procida che aveva già giocato con la maglia della nazionale Under 20.