Napoli, Ambrosino è super: Juventus battuta a domicilio 2-1

Come per la prima squadra, anche il Napoli Primavera batte i pari età della Juventus in una partita ricca di colpi di scena e decisa solo nel finale grazie a una prestazione super del giovane Ambrosino.

Sono i padroni di casa bianconeri a passare in vantaggio in avvio con il gol di Chibozo, ma già prima dell'intervallo arriva il pari di Ambrosino. Gara equilibrata per tutta la ripresa, ma il gol decisivo Ambrosino lo firma cinque minuti dopo il 90° con un diagonale bellissimo che regala tre punti pesanti agli azzurrini.