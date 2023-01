Napoli, Ambrosino lascia Como: torna in B o in Primavera?

Solo quattro presenze e un gol, l'esperienza al Como di Giuseppe Ambrosino non è di quelle indimenticabili. L'attaccante di Procida non lascia il segno nella squadra di Longo e dopo appena sei mesi è pronto a cambiare aria. Ambrosino, di proprietà del Napoli, era arrivato in prestito lo scorso settembre ma ora potrebbe tornare a giocare per sei mesi nella formazione Primavera azzurra, per aiutare la squadra di Frustalupi nella seconda parte di stagione, come aveva fatto anche un anno fa.

Sul ritorno in Primavera che il Napoli auspicherebbe c'è un però: nonostante sei mesi in panchina, Ambrosino ha molte richieste in Serie B e secondo quanto riportato da Sky Sport c'è anche l'opzione di un altro prestito per completare la stagione altrove. Il suo entourage sta già parlando con il Cittadella, tra i club più interessati a lui.