Ambrosino, da Procida alla nazionale: «Ha preferito Napoli alle big europee»

«Il contratto da professionista è una cosa che mi rende orgoglioso. Ha rifiutato tante offerte, anche fuori dall'Italia. È stato sempre deciso nel firmare solo con il Napoli perché ne è tifoso, come lo siamo anche noi». Con queste parole Domenico Ambrosino, papà della stellina della Primavera Giuseppe, racconta la firma del primo contratto da professionista con il club azzurro. Il numero 10 della formazione di Frustalupi sta facendo ottime cose nella seconda squadra azzurra ed è vice capocannoniere del campionato Primavera.

«Per dieci anni ha fatto tanti sacrifici. Anche se non giocasse più a calcio gli darei una medaglia: prendere il traghetto a 9-10 anni da Procida a Napoli tutti i giorni mentre gli amici sono a casa a vedere i cartoni animati per poi tornare alle 23 è incredibile» ha raccontato a Radio Punto Nuovo. «Studiava sul traghetto o la sera quando tornava con la mamma che lo aspettava. La nazionale under 19? Alla sua prima convocazione, qualche mese fa, si fece male alla caviglia e non potè rispondere alla chiamata. Ora, con le dita incrociate, speriamo riesca a fare bene con il suo amico Vergara».