Napoli nel segno di Ambrosino: con il Sassuolo terzo pari di fila

Non riesce il colpo esterno al Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi che si ferma sull'1-1 in casa del Sassuolo. Contro i neroverdi arriva il terzo pareggio di fila per gli azzurrini, che avevano portato a casa un punto anche contro Empoli e Pescara nelle ultime due uscite.

Partita che va subito in salita per gli azzurrini: è il Sassuolo a passare in vantaggio al minuto numero 12 grazie al rigore di Flamingo, che complica subito le cose. La reazione napoletana non si fa attendere ma si compie solo nella ripresa quando è il solito Ambrosino a risolvere le cose: l'attaccante procidano trova con un bel destro il 14° gol della sua stagione.