Restano tanti gli estimatori di Hirving Lozano in giro per l'Europa. L', ad esempio, può essere inserito nella lista: come confermato dal ds della squadra tedesca, impegnata nella lotta per la promozione in Bundesliga, il club segue molto da vicino alcuni talenti messicani come lo stesso esterno del Napoli: «Mi piace vedere calciatori come lui o, seguiamo molto da vicino il mercato messicano anche se ora il primo pensiero è la risalita in massima serie».«Sarebbe complicato convincere giocatori come questi nel momento che viviamo ma credo che con un po' di fortuna e con il progetto che abbiamo potremmo avere giocatori di questo livello tra non molto tempo», ha continuatonell'intervista con Espn. Su Lozano ci sono soprattutto club di, sempre che il Napoli decida di mandarlo via a fine stagione.