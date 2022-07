Napoli, per l'amichevole col Perugia scatta l'allarme ordine pubblico

Inviato a Dimaro-Folgarida

Perdete ogni speranza, la stagione non è neppure iniziata ma siamo già alle solite. La questura di Trento si è detta assai preoccupata per l'amichevole di domani pomeriggio tra Napoli e Perugia. Teme per i precedenti tra le due tifoserie (anche se qui non c'è traccia, per il momento, di gruppi organizzati) e quindi chiede che ci sia la massima attenzione per la gestione dell'ordine pubblico da parte degli organizzatori della Val di Sole. Un bel grattacapo in più, anche perché arriveranno a Carciato un centinaio di tifosi del Perugia. A cui deve essere destinato, proprio perché pure d'estate il calcio diventa qualcosa di simile a una trincea, un settore a parte. Per evitare contatti. Roba da matti, ma è proprio così. Pure il calcio di luglio diventa possibile terreno di caccia: e allora ecco che una tribunetta sarà per intero destinata ai supporters degli umbri, quelli che hanno già comprato il biglietto in quel settore andranno altrove (ma dove?). E da Trento arriveranno rinforzi per l'ordine pubblico. D'altronde, non sarebbe una novità che pure i test match tra le montagne sono occasioni per possibili scontri. A testimonianza che la partita è, spesso, solo un pretesto.





De Laurentiis ha chiesto un vertice, appena messo piede a Dimaro, con le autorità cittadine per fare il punto sulla crescita dei contagi delle ultime settimane. Ha mostrato grossa preoccupazione per questa nuova ondata: ha inizialmente chiesto di sospendere il rito dell'incontro post-allenamento tra calciatori e tifosi, per la firma di autografi e per scattare foto e poi ha fatto retromarcia. Ma da ieri, anche a bordo campo, tutti sono invitati a indossare una mascherina per evitare contagi e contatti con i calciatori. Una mini-bolla, insomma. Non proprio un isolamento, ma i dati diffusi dal ministero della Salute quotidianamente tengono assai sulle spine il club azzurro. Sugli spalti, per esempio, la mascherina è solo consigliata ma dal pomeriggio di ieri in molti sono tornati a indossarla. Chiaro, il Napoli è assai accorto nei contatti con l'esterno: in hotel, per fare un esempio, gli inviti sono ridotti davvero all'essenziale. E nelle prossime ore le misure saranno aumentate: in ogni appuntamento pubblico, magari non all'aperto, i tesserati del Napoli torneranno a indossare delle mascherine. Ma la situazione sarà monitorata ogni giorni: il sindaco Andrea Lazzaroni fa sapere che, in ogni caso, «in Val di Sole non risultano dei focolai di contagi e che la situazione sanitaria dei contagi è in linea con il resto della provincia».