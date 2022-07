Napoli, quattro sfide in Abruzzo: gare contro Espanyol e Balotelli

Dopo le sfide in programma a Dimaro contro Anaune e Perugia, si arricchisce il calendario estivo del Napoli di Spalletti anche a Castel di Sangro. La prima amichevole è in programma per mercoledì 27 luglio alle ore 20:30 contro l'Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca, squadra in cui milita Mario Balotelli, allenata da Vincenzo Montella.

Il secondo test è in calendario domenica 31 luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca. Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club. Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l'RCD Espanyol.