Napoli, amichevoli su Dazn e Sky ma a pagamento

Due amichevoli in Turchia per il Napoli di Luciano Spalletti che si ritroverà in campo prima contro l'Antalyaspor il 7 dicembre, poi l'11 replicherà contro il Crystal Palace, ancora a Antalya.

Entrambe le gare saranno visibili per i tifosi su Dazn, incluse nell’abbonamento alla piattaforma. Le due amichevoli in programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di Sky.