Villarreal e Lille, sale il ulteriormente il livello degli ultimi due test per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter al Meazza: sabato sera (ore 20) l'amichevole al Maradona contro gli spagnoli degli ex Reina e Albiol e mercoledì 21 (ore 20) ancora allo stadio di Fuorigrotta contro la formazione francese (prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita da oggi alle 12: curve 5 euro, distinti 10 euro, Tribuna Nisida 20 euro, Tribuna Posillipo 30 euro, Tribuna Family (10/5 euro).

Due partite che serviranno agli azzurri per entrare sempre di più nel ritmo campionato dopo le prime due amichevoli giocate e vinte in Turchia contro l'Antalyaspor (3-2) e il Crystal Palace (3-1) che hanno dato già tanti segnali positivi, come la compattezza di squadra e la facilità ad arrivare al tiro con Raspadori bomber con 4 reti per le due doppiette messe a segno contro la formazione turca e quella inglese (gli altri due gol azzurri sono stati segnati da Politano con l'Antayaspor e Osimhen con il Crystal Palace). Un Napoli già di buon livello e in buone condizioni che potrà ulteriormente crescere con le prossime due amichevoli contro avversari solidi come il Villarreal, nono nella Liga spagnola, e il Lille, settimo nella Ligue One francese.

Gli azzurri riprendono domani gli allenamenti a Castel Volturno, un lavoro che sarà incentrato sulla forza e la velocità. Nei dieci giorni di ritiro in Turchia la preparazione è stata basata anche sul lavoro a secco per mettere nuova benzina nella gambe in vista degli ultimi cinque mesi con gli impegni di campionato, Champions League e coppa Italia. Da domani e fino al match di campionato contro l'Inter verrà intensificato il lavoro di velocità con il pallone per crescere in rapidità. Una tabella studiata nei minimi dettagli da Spalletti con i collaboratori dello staff tecnico e i preparatori atletici: ci sarà più pallone in questi giorni a Castel Volturno quindi, rispetto agli allenamenti di Antalya, fino al 22 giorno in cui ci è fissato un nuovo break per le vacanze di Natale con la ripresa fissata poi per il 27 dicembre. Il Napoli di Spalletti ha fatto la differenza nei primi tre mesi, oltre che sotto il profilo del gioco, proprio sugli aspetti della rapidità e della velocità.

Gruppo azzurro che ci completerà in questi giorni, Amir Rrahmani, che subì un infortunio muscolare nella trasferta con la Cremonese del 9 ottobre, intensificherà il lavoro con il pallone prima di aggregarsi totalmente al gruppo: sarà pronto per l'Inter. Ancora lavoro personalizzato per Salvatore Sirigu, dopo l'infortunio muscolare, che la prossima settimana riprenderà in gruppo. E tra qualche giorno si riaggregherà ai compagni Diego Demme che è stato costretto a saltare per un affaticamento muscolare l'ultimo test di domenica in Turchia contro il Crystal Palace.

E sono vicini al rientro gli azzurri che hanno partecipato al Mondiale che torneranno tutti tra sabato e martedì prossimo: i primi saranno Anguissa, Lozano e Olivera che sono stati eliminati nella fase a gironi in Qatar rispettivamente con Camerun, Messico e Uruguay, gli ultimi due Zielinski e Kim che sono invece usciti agli ottavi di finale con la Polonia e la Corea del Sud contro Argentina e Brasile. Tutti e cinque faranno solo allenamenti e non verranno impiegati nelle ultime due amichevoli degli azzurri al Maradona contro gli spagnoli del Villarreal e i francesi del Lille.