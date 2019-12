LEGGI ANCHE

È il nome più caldo del mercato azzurro per rinforzare la mediana nella prossima stagione.lascerà ila fine anno e può restare in Serie A, su di lui il Napoli ma anche l'Inter. «Ma cerco di restare lontano da tutte queste voci di mercato», ha ammesso il centrocampista rivelazione del campionato italiano ora in corso».«Ho letto anche io di questa trattativa tra Verona e Napoli che sarebbe quasi conclusa» - ha continuato Amrabat ai microfoni di Fox Sports in- «Ma adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda. Presto dovrò prendere una decisione sul mio futuro», ha concluso il centrocampista parlando del mercato.