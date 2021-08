Napoli-Amrabat, non molla l'Atalanta: i nerazzurri insidiano Giuntoli

Nella corsa a Sofyan Amrabat si inserisce nuovamente l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini è acora alla ricerca di un centrocampista e il calciatore della Fiorentina era stato già inserito nella lista di calciatori osservati speciali dall'allenatore orobico.

Dopo le avances del Napoli - che in avvio di settimana si era fatto nuovamente sotto con la Fiorentina per il centrocampista - l'Atalanta non sembra arresa a lasciare il passo: secondo Sky Sport nelle ultime ore il club nerazzurro è tornato a farsi sotto dopo il rifiuto di qualche giorno fa dei viola alla trattativa.