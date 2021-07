Napoli, Ancelotti chiede Fabian: Odegaard più 20 milioni agli azzurri

Martin Odegaard non è ancora pronto a spiccare il volo con il Real Madrid, ecco perché Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al club spagnolo l'acquisto di una sua vecchia conoscenza: Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli conosce molto bene Ancelotti per gli anni in azzurro insieme e, secondo Diario Gol, sarebbe stato una richiesta esplicita dell'allenatore italiano nelle scorse ore.

Per convincere il Napoli a cederlo, il Real Madrid sarebbe disposto anche a mettere sul piatto dell'offerta proprio lo stesso Odegaard, più altri 20 milioni di euro che dovrebbero garantire le richieste napoletane. Il club di De Laurentiis ha speso 30 milioni per Fabian nell'estate del 2018 ma dopo l'infortunio di Demme sembra difficile pensare di poter fare a meno anche dello spagnolo.