L'esonero non è mai stato preso in considerazione, almeno ufficialmente, ma di certo gli ultimi giorni vissuti dahanno gettato un'ombra sul suo futuro sulla panchina del Napoli . La ribellione dei giocatori dopo la partita con ilpreoccupa gli analisti, per i quali la posizione del tecnico è in bilico., ad esempio, quota a 2,00 la possibilità che Ancelotti lasci il Napoli, da esonerato o dimissionario, entro Natale. L'allenatore azzurro, riporta Agipronews, non è l'unico ad aver passato una settimana difficile:rimane un osservato speciale visti i risultati insufficienti ottenuti finora con il Milan e per lui l'uscita di scena entro la stessa data si gioca a 4,00.Nervosismo evidente anche per, deluso dal ko di Dortmund e insoddisfatto per la rosa a sua disposizione: in questo caso, per l'addio del tecnico ai nerazzurri entro il 25 dicembre si sale a 5,00.