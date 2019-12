© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E quindi uscimmo a riveder le stelle». Sembra che le parole di Dante caschino a pennello per descrivere la condizione di Ancelotti che per uscire dall'inferno nel quale sta vivendo questa sua seconda stagione in azzurro avrà bisogno di tornare a vedere le stelle che nel caso di specie sono quelle della Champions.Il destino dell'allenatore del Napoli è presto detto:. Una vittoria in Friuli e il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi (al Napoli basta un punto, qualora il Salisburgo dovesse battere il Liverpool, altrimenti volerebbe agli ottavi anche in caso di sconfitta) vorrebbero dire conferma della fiducia da parte del presidente al suo allenatore. Da questo punto di vista De Laurentiis è stato chiaro, perché visti i chiari di luna in campionato, le stelle (della Champions) sono le uniche a poter accendere l'entusiasmo del patron e dei tifosi.Ecco perché seppur non in via ufficiale, qualcosa in ottica futura si sta muovendo. De Laurentiis pensa a cosa succederà domani, laddove decidesse di scaricare Ancelotti ed optare subito per un cambio alla barra del timone. Una cosa è certa, il presidente non ha alcuna intenzione di cambiare tanto per e in tal senso la scelta potrebbe ricadere non un traghettatore per portare la squadra fino a giugno, bensì su un allenatore di prospettiva che possa essere capace di iniziare fin da subito a pianificare il futuro della prossima stagione. Visto il momento psicologico in cui versa la squadra (spaesata e senza nerbo), mentre dal punto di vista dell'esperienza internazionale e dell'attitudine ai successi A. Occhio poi agli outsider come Spalletti (che ha il problema della buonuscita elevata che chiede all'Inter) e Prandelli (che abbiamo scelto come uno dei possibili nomi a sorpresa, ma certamente non è l'unico). Di sicuro i prossimi 10 giorni saranno quelli più caldi per il futuro della panchina del Napoli. Quella di Ancelotti oggi sembra in bilico, ma per uscire dall'inferno gli basterebbe solo riveder le stelle.