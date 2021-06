Napoli, Ancelotti vuole Fabian: 20 milioni tra domanda e offerta

Tra i nomi proposti da Carlo Ancelotti alla dirigenza Del Real Madrid c'è sicuramente quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che piace da tempo alle merengues e che l'allenatore italiano ha avuto modo di conoscere nella sua ultima esperienza in Serie A proprio sulla panchina del Napoli.

Oltre a dover affrontare le altre pretendenti sparse in Europa, il Real Madrid dovrà anche aspettare gli Europei, che Fabian giocherà con la Spagna. Il Napoli spera infatti di poter far aumentare la valutazione del calciatore - che, secondo quanto riportato da Diario Sport, per il Real si aggira sui 40 milioni - dopo il torneo, per poter almeno richiedere 60 milioni per la cessione.