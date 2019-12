Arsenal ed Everton secondo i media inglesi sono i due club di Premier League interessati ad ingaggiare Carlo Ancelotti come nuovo manager dopo l'esonero di ieri sera da parte del Napoli. L'Arsenal cercherà colloqui formali con il tecnico italiano, ex Chelsea, per sondare la possibilità di andare a sostituire l'esonerato Unai Emery, sostituito pro tempore da Fredrik Ljungberg. Ma oltre ai Gunners è alla ricerca di un nuovo allenatore anche l'Everton alla ricerca di sostituto di Marco Silva licenziato la scorsa settimana. Per quanto riguarda l'Arsenal oltre ad Ancelotti sono in lizza anche Mikel Arteta e Patrick Vieira. © RIPRODUZIONE RISERVATA