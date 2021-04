Napoli, le parole di Ancelotti jr: «Non sempre cose vanno come vuoi»

Una lunga intervista sulla esperienza a Liverpool quella rilasciata da Davide Ancelotti al podcast Il calcio inglese. Il figlio e secondo allenatore di Carlo oggi all'Everton ha raccontato anche i passaggi che nel dicembre 2019 videro lo staff ancelottiano passare dal Napoli alla Premier League in pochissimi giorni: «L’inizio qui è stato caotico, siamo stati senza squadra praticamente una sola settimana. In dieci giorni siamo passati dalla Champions con il Napoli alla firma con l’Everton».

«Era il periodo natalizio, quindi il calendario era fin da subito serrato. L'Everton è un club di brave persone, molto organizzato e con strutture di altissimo livello» ha continuato Ancelotti jr, che ha anche diretto il Napoli da primo allenatore in una trasferta all'Olimpico per la squalifica di papà Carlo. «La squadra era in difficoltà, non sempre le stagioni possono andare come te le immagini, un po’ come stava succedendo a noi con il Napoli prima di arrivare a Liverpool. Mio padre gode di ottima stima in Inghilterra, anche questo ci ha aiutato all’arrivo».