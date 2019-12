Non c'è tempo per sorridere, ma l'operazione Champions arride a Carlo Ancelotti. «Credo che il girone sia stato interpretato bene, con coraggio e voglia di fare. L’abbiamo meritata questa qualificazione e ce la teniamo stretta soprattutto in questo periodo complicato» le parole di Carletto. «Sabato sarò qui? Non lo so, mi auguro di sì, è una valutazione che farò con il presidente, ci vedremo domani e sceglieremo il da farsi. Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione e il momento. Io non so niente di una successione in panchina, in queste ore ho pensato solo a preparare la partita. Dimissioni? Non l’ho mai fatto in vita mia e mai lo farò».

LEGGI ANCHE Liverpool senza problemi, 2-0 a Salisburgo

Si è trovata la scintilla? «La squadra ha qualità, non lo discutiamo, e lo abbiamo dimostrato solo in Champions. In campionato siamo indietro e c’è tanto rammarico», ha ammesso Ancelotti. «Al Bayern c’è stato uno scontro con la società, pensavo fosse necessario un cambio della vecchia guardia e mi sono scontrato anche con qualche calciatore. Qui la questione è diversa: non ho problemi con i calciatori, ma purtroppo non ci siamo espressi come potevamo. E non ci sono stati problemi nemmeno con la società. Non voglio essere giudicato per il passato, ma per il presente e nel presente i risultati non sono soddisfacenti».



Ultimo aggiornamento: 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La qualificazione può fare bene a tutti. «Adesso andiamo avanti in Champions e speriamo che questa qualificazione ci aiuti anche per il campionato. La squadra gioca con un fardello pesante ma c’è ancora tanto tempo davanti a noi. Oggi è rientrato Milik che abbiamo avuto a disposizione troppo poco tempo, il recupero degli infortunati ci darà una mano importante», ha concluso Ancelotti.