Ultimo aggiornamento: 16:41

Il nome di, difensore centrale brasiliano del Lille, era finito sul taccuino anche di Cristiano Giuntoli nelle ultime settimane. Il suo profilo - giovane di belle speranze ma già con esperienza di calcio europeo - potrebbe essere ideale per un club come ilche dovrà eventualmente rimpiazzareil prossimo anno.Con la sospensione del campionato francese per emergena coronavirus, però, l'sarebbe la prima squadra ad essersi fatta avanti seriamente per, secondo quanto riportato da Le10Sport. La squadra divuole anticipare la concorrenza - tra cui non solo il Napoli , ma anche Chelsea e Leicester City - con una offerta daper portarlo subito in Premier League.