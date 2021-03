Napoli, Ancelotti vuole Koulibaly: ma la Champions deciderà il futuro

All'Everton di Carlo Ancelotti i soldi non sono di certo un problema, ecco perché l'ex allenatore del Napoli ha chiesto al club di mettere il nome di Kalidou Koulibaly in cima alle liste di mercato. In vista della prossima estate, come riportato da The Sun, Carletto avrebbe richiesto al club un investimento per il difensore conosciuto e allenato nella stagione e mezza d'azzurro.

Un pezzo da novanta per rinforzare la difesa dei Toffees, anche se lanciarsi nell'asta per Koulibaly non sarà solo una questione economica. Al di là degli interessi di altri top club anche dalla stessa Premier League - Manchester United su tutte - Koulibaly potrà essere ceduto dal Napoli al miglior offerente solo in caso di mancata partecipazione alla Champions. E la Champions sarà l'obiettivo del difensore franco-senegalese anche per il futuro, una competizione che al momento l'Everton di Ancelotti deve ancora guadagnare e che invece sembra più vicina ai Red Devils.

