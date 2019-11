LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pareggio che sta stretto al Napoli di Carlo Ancelotti , che non rovina per ora i piani per la qualificazione ma che fa perdere agli azzurri il primo posto in classifica nel Girone E della Champions League . Nell’altra gara del girone, infatti, ilvince 2-1 e batte ilprendendosi la vetta della classifica con i gol di Wijnaldum e Chamberlain a cui aveva risposto solo Samatta. Nel prossimo turno, saranno proprio gli azzurri attesi admentre il Genk riceverà il Salisburgo.Liverpool 9Napoli 8Salisburgo 4Genk 1