E adesso il Granada. Come il Barcellona un anno fa o la Real Sociedad nell'ultimo girone eliminatorio. Come spesso accade sulla strada degli azzurri in Europa. Il Napoli di Gennaro Gattuso troverà un club spagnolo nel suo vero primo ostacolo europeo: l'anno scorso in Champions furono i blaugrana di Messi e Griezmann, stavolta in Europa League l'avversario è meno ostico ma sempre da prendere con le pinze.

Il Granada di Diego Martinez è il 7° club spagnolo che il Napoli affronterà nella sua storia dopo Real Madrid e Barcellona, Villarreal e Real Sociedad, Valencia e Athletic Bilbao. In totale, sono 18 fin qui i precedenti europei tra gli azzurri e le squadre spagnole: cinque sono le vittorie napoletane, sei i pareggi conquistati e sette le sconfitte arrivate. Nell'ultimo faccia a faccia contro la Sociedad di Alguacil, una vittoria e un pari

