Napoli ancora ko in Youth League: i Rangers vincono a Glasgow 3-2

Il Napoli Primavera perde ancora in Youth League, crolla 3-2 dopo una buona prestazione a Glasgow e resta a quota 0 in classifica. La partita si decide praticamente tutta nel primo tempo: i Rangers subito in vantaggio al 10' con il gol di Strachan, poi arriva il raddoppio di Lindsay prima dell'intervallo.

Gli azzurrini ci provano a riaprire la partita e lo fanno con il gol di Giannini al 60' ma la speranza dura appena dieci minuti: al 70' arriva il tris di Ure che chiude di fatto il match. Inutile nel finale la rete di Leonardo Rossi per gli azzurrini.