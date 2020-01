LEGGI ANCHE

La sua zampata, ancora una volta, per portare da capitano ilanche in semifinale di Coppa Italia. «Sono più contento per la qualificazione che per il gol» ha detto subito Lorenzo Insigne , faccia di una Napoli tornata a esultare e vincere. «Ci voleva, ringrazio i tifosi che sono tornati a sostenerci dal primo all’ultimo minuto. Bisogna continuare così, tutti insieme, per uscirne».«Non eravamo trasformati stasera, ma abbiamo parlato tra di noi molto e da persone mature proviamo a venirne fuori» ha continuato ai microfoni Rai il capitano del Napoli . «Conosciamo gli errori fatti, ma stasera deve essere l’inizio e non la fine del nostro percorso. Sappiamo che siamo forti e che possiamo toglierci tante soddisfazioni».