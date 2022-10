Napoli, ancora lavori al Maradona: nuovi biglietti per studenti e disabili

«320 nuovi biglietti d'ingresso allo stadio Maradona che il Comune di Napoli e la SSC Napoli - così come previsto dalla convenzione firmata nel 2019 - metteranno finalmente a disposizione delle scolaresche e delle associazioni che si occupano di disagio minorile sul territorio cittadino». Comincia così la nota di Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli, che ha comunicato alcune novità riguardanti il Maradona dalle prossime settimane.

«Con alcuni interventi strutturali messi in atto siamo riusciti ad aumentare il numero di posti disponibili, all'interno dello stadio, per i nostri tifosi diversamente abili» si legge dalla nota. «Si tratta nello specifico di 30 posti per disabili, nelle due Curve, per un totale di 60 posti per disabili, più 60 posti per accompagnatori. Ovviamente questi posti, seppur non tantissimi, si aggiungono a quelli già presenti nel settore dedicato, con la speranza di riuscire ad intervenire anche sugli altri settori per aumentarne la capienza».