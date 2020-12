Spunta nuovamente il nome di Loren Moron lungo la via di mercato del Napoli. Il calciatore spagnolo sarebbe ancora sulla lista di Cristiano Giuntoli vista la sua condizione attuale al Betis: con l'arrivo di Pellegrini in panchina, infatti, il calciatore è scivolato nelle retrovie delle gerarchie del nuovo allenatore, giocando solo una volta da titolare in questo avvio di Liga.

Secondo Todofichajes, proprio per questo motivo il Napoli si sarebbe nuovamente interessato a Loren, per cui c'era stato già un interessamento la scorsa estate. I due club potrebbero anche parlarsi a breve per la situazione del calciatore che stavolta- a differenza di quanto accaduto in estate - potrebbe volentieri cambiare aria visto il suo utilizzo.

