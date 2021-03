Napoli, ancora out Lobotka: Rrahmani continua le terapie

Secondo giorno di lavoro settimanale per il Napoli di Gennaro Gattuso che questa sera sarà alla Tv per assistere al match europeo della Roma contro lo Shakhtar Donetsk e nel frattempo prepara la sfida ai giallorossi in campionato della prossima domenica.

Una sfida che probabilmente non vedrà Stanislav Lobotka tra i disponibili: il centrocampista slovacco, infatti, nemmeno oggi si è allenato a causa di una tonsillite che lo tiene out da inizio settimana. Out anche Petagna, che questa mattina ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie, invece, per il kosovaro Amir Rrahmani, che rientrerà in gruppo dopo la sosta.

