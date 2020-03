LEGGI ANCHE

Napoli re di pali, ancora una volta: è la squadra di Gattuso la più "precisa" ad aver colpito più pali in questo campionato, ben 19 nelle gare giocate fino a febbraio. Come riportato anche dal sito ufficiale del club, sono tre gli azzurri in testa alla speciale classifica dei pali e traverse colpite sinora nella Serie A 2019/20: Mertens a quota 5,a quota 4.Ben 14 pali su 19, quindi, sono stati colpiti dai tre attaccanti azzurri alternati da Ancelotti e Gattuso in questa stagione. Speciale menziona anche per il polaccocon due pali colpiti, poi Callejon, Manolas e Fabian che si sono fermati al legno almeno una volta. Una classifica da sommare ai legni colpiti dagli azzurri tra Coppa Italia e gare europee, che porterebbero ila quota 26.