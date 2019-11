LEGGI ANCHE

2 – #Napoli didn’t find the net in two home league games this season, as many as over the entire last Serie A campaign. Drought.#NapoliGenoa pic.twitter.com/8sf77vOsz7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 9, 2019



Ultimo aggiornamento: 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il, ecco il. In comune non solo i colori della maglia rossoblu ma anche lo score interno degli azzurri: zero gol contro i sardi, zero anche contro i liguri questa sera. E per la seconda volta in tre mesi la squadra di Carlo Ancelotti non riesce a trovare il gol davanti al pubblico di casa, incapace questa sera di abbattere il muro genoano e i guantoni diCome riportato anche da Opta, il Napoli ha così già raggiunto il record di un anno fa, quando gli azzurri non avevano trovato il gol in due partite, ma in tutto il campionato, prima contro ile poi contro il. Un dato che fa luce ancor di più sul momento negativo degli azzurri e sulle difficoltà di un attacco - orfano anche di Milik - che non sa più trovare la via del gol.