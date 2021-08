Napoli ancora senza Zielinski: palestra e lavoro personalizzato

Terzo giorno di lavoro per gli azzurri di Luciano Spalletti in questa settimana, una sessione pomeridiana ancora senza Piotr Zielinski. Il polacco è alle prese con l'infortunio alla coscia rimediato domenica contro il Venezia: Piotr ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.

Alle prese con una forma fisica non ottimale anche Faouzi Ghoulam, quest'oggi l'algerino ha svolto personalizzato in campo. Ancora terapie per Diego Demme così come per Adam Ounas, alle prese con un affaticamento muscolare.