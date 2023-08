Napoli ancora su Bakayoko: ma due club di Premier sono in pole

Il Napoli non molla la pista che porterebbe a Johan Bakayoko, il calciatore belga del Psv che è da tempo nel mirino del club azzurro per rinforzare l'attacco a disposizione di Rudi Garcia.

Come riportato dai rumors in Olanda, gli azzurri proveranno a convincere il Psv nelle prossime ore con una nuova offerta ma già due club di Premier League sarebbero in trattativa per convincere il giovane calciatore belga a lasciare l'Eredivisie.