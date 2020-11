Quarto positivo al covid in casa Napoli. Come informato dal club, in seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani.

Il calciatore, anche infortunato dopo la nazionale, non èmai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

