LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio di così proprio non poteva cominciare. È diil primo sorriso di giornata, il neo allenatore (che aveva sostituito in settimana Baronio dopo quattro sconfitte di fila) delche ha portato gli azzurrini alla vittoria nella prima gara della sua gestione. Il 2-1 in trasferta a Torino vale tantissimo per Idasiak e compagni che approfittano del pari del Chievo nell'ultimo turno e scavalcano i gialloblu, arrivando a 12 punti e lasciando l'ultimo posto in classifica.Un trionfo fondamentale in chiave speranze salvezza. Angelini aveva lanciato la nuova Primavera con un modulo diverso, un 4-3-3 che ricorda tanto quello di Gattuso visto in prima squadra. In avanti ampia disponibilità a, l'uomo che risulterà fondamentale con la doppietta che stende i granata nel primo tempo. A poco vale il momentaneo pari casalingo con Ibrahimi da calcio di rigore, così come il finale forcing dei padroni di casa, battuti anche all'andata dagli azzurrini.