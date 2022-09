Napoli, Anguissa avverte gli azzurri: «Serve umiltà, dimentichiamo il Liverpool»

Il gol contro il Liverpool è stato la ciliegina sulla torta del suo avvio di stagione, una perla in mezzo a tante splendide prestazioni. Frank Anguissa torna nel Regno Unito ora e vuole farsi valere anche in casa dei Glasgow Rangers. «Sarà dura domani, ma siamo venuti qui per dare il massimo in campo e provare a vincere la partita. I Rangers sono una squadra forte, hanno qualità e giocano in casa, dobbiamo dimenticare il Liverpool e concentrarci su domani sera, sarà un’altra partita» ha detto il centrocampista camerunese in conferenza prima del match in Scozia «Sto giocando come facevo l’anno scorso. Anche l’anno scorso avrei potuto segnare qualche gol ma non ci sono riuscito. Oggi ho un anno in più di esperienza qui a Napoli, conosco meglio i miei compagni e l’allenatore. Il mio primo lavoro resta fermare gli altri, poi abbiamo attaccanti forti che possono segnare e farci vincere»

Ci sarà da sudare e combattere per uscire via da Ibrox con in mano punti che sarebbero pesanti per l’economia del Girone A di Champions League: «Con il Liverpool ho esordito in Champions, sono felice perché abbiamo vinto e abbiamo fatto tutti bene. La cosa più importante resta la squadra, se la squadra fa bene faccio bene anche io. Dobbiamo continuare su quella strada» ha continuato Anguissa «Abbiamo studiato l’avversario, siamo pronti a giocare. L’errore che non dobbiamo fare è sottovalutare l’avversario. Troveremo una squadra forte, un'atmosfera incredibile, serve rispetto e giocare al massimo. Se non lo facciamo, può succedere tutto. Ci dispiace che i nostri tifosi non siano qui, ma daremo tutto anche per loro».