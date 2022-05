Napoli, Anguissa aspetta il riscatto e si gode il mare di Posillipo

Non è ancora certo del suo futuro, Frank Anguissa, centrocampista del Napoli fino al prossimo 30 giugno ma di fatto ancora di proprietà del Fulham, appena neo promosso in Premier League. Il club azzurro può riscattare il camerunese e acquistarlo in via definitiva dagli inglesi, un affare di mercato ancora non concretizzato e che potrebbe cambiare in un verso o nell'altro l'estate di mercato napoletana.

Intanto, nei due giorni di pausa concessi da Spalletti, Anguissa non ha intenzione di lasciare Napoli: con alcuni amici il centrocampista azzurro si gode l'aria già quasi estiva di Posillipo, tra il sole e il mare, aspettando l'ultima sfida di campionato. Un campionato in cui è stato assoluto protagonista: secondo i dati WhoScored, infatti, Anguissa è il terzo miglior centrocampista difensivo dell'ultima Serie A, dietro Bennacer e Tonali e davanti al compagno Fabian Ruiz.