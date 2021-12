Napoli, Anguissa sotto accusa: «Già in Camerun? Non sono così»

La sconfitta del Napoli contro lo Spezia sta facendo discutere molto i tifosi in queste ore. Il tonfo degli azzurri prima di Natale proprio non è andato giù a tanti e di mezzo ci è finito anche Zambo Anguissa, centrocampista azzurro che ora lascerà Napoli per raggiungere il Camerun e la Coppa d'Africa.

Dopo le parole di Anguissa - «A volte il calcio è crudele, ma dobbiamo continuare a lottare fino alla fine» ha scritto l'azzurro ai tifosi - un tifoso gli ha risposto via social «Hai già la testa in Coppa d'Africa sfortunatamente per noi», una critica a cui lo stesso calciatore ha immediatamente risposto: «Io non sono così, fratello».