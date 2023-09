"Puro crack", così Zambo Anguissa definisce Khvicha Kvaratskhelia.

Il centrocampista camerunese ha pubblicato in queste ore una foto dai suoi account social che esalta le grandi doti dell'asso georgiano, con cui ha festeggiato in campo dopo il bel gol di mercoledì all'Udinese. Un modo anche per spegnere le critiche di tanto che avevano puntato il dito contro Kvara.