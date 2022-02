Napoli, è tornato Anguissa: ci sarà contro l'Inter, manca solo Tuanzebe

Frank is back. Così il Napoli ha accolto nuovamente a Castel Volturno Frank Anguissa, centrocampista azzurro che aveva disputato nelle ultime settimane la Coppa d'Africa con il suo Camerun, chiudendo al 3° posto il torneo. Anguissa si è messo subito a disposizione di Spalletti e ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo, rispondendo presente alla disponibilità per il match di sabato contro l'Inter.

A rischiare la presenza sarà solo Axel Tuanzebe: continuano i problemi fisici per il difensore inglese che rischia di dover alzare bandiera bianca contro i nerazzurri. Il Napoli spera di poter però riabbracciare in difesa Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese è arrivato questa mattina in città e dovrà essere valutato in vista del match di sabato.