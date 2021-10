Tra un allenamento e l'altro, Frank Anguissa ha deciso di mettersi anche a studiare e imparare l'italiano. Una mossa in più del centrocampista del Camerun per ambientarsi a Napoli e nella nuova realtà che lo ospita da ormai un mese: impara «piano piano» come ha scritto ai suoi tifosi sui social con un sorriso, ma di certo non mancano abnegazione e buona volontà al neo azzurro.

