Si svuota l'infermeria, si torna a caccia dei tre punti e si prova ad aumentare l'ottimismo in casa Napoli in vista della sfida con il Verona. Mazzarri tira un sospiro di sollievo e recupera una buona parte degli assenti che hanno costretto gli azzurri domenica scorsa all'Olimpico a fare di necessità virtù con la Lazio. Il tecnico della squadra campione d'Italia avrà nuovamente a disposizione in un colpo solo Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia che hanno scontato il turno di squalifica e tornano arruolabili per la sfida contro l'Hellas di Baroni in programma domenica prossima a Fuorigrotta. Non solo. Ci sarà anche Anguissa a centrocampo. Il camerunense da oggi ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni, dopo la parentesi della coppa d'Africa conclusasi per Zambo sabato scorso agli ottavi, eliminato dalla Nigeria di Osimhen. Anguissa domenica si riprenderà un posto nell'undici base così come farà Kvaratskhelia sul fronte offensivo. Ha buone chance anche Giovanni Simeone che Mazzarri nelle ultime gare aveva preferito a Raspadori.

In tal caso il Cholito sarebbe schierato vertice centrale del tridente azzurro con Politano sulla destra e Kvara dalla parte opposta. Il Napoli torna a schierarsi con tre attaccanti, ma non dovrebbe derogare dalla difesa a tre. Insomma una squadra ibrida nel suo 3-4-3, lontana anni luce dalla filosofia di Spalletti ed a metà tra il 4-3-3 che pure Mazzarri aveva provato a far suo senza grossi successi. Tant'è. Si torna al recente passato insomma. In difesa, davanti a Gollini (ma dall'infermeria ha già firmato per le prossime dimissioni Meret) agiranno Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce Di Lorenzo a destra ed uno tra Mazzocchi e Mario Rui dalla parte opposta con Anguissa e Lobotka a chiudere la cerniera del centrocampo. Si diceva del recupero di alcuni infortunati. Natan e Olivera proseguono nel protocollo riabilitativo con il brasiliano che sta accelerando i tempi e già oggi ha sostenuto parte della seduta di lavoro insieme alla squadra.