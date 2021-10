Un treno senza fermate. Frank Anguissa non vuole saperne di fermarsi, così il centrocampista azzurro si prende la scena anche con il suo Camerun: partito titolare, il napoletano è rimasto in campo per tutto il match, vinto dai suoi per 3-1 sul Mozambico. Domani in campo il Senegal di Koulibaly.

