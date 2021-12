Napoli in ansia per Anguissa: quattro casi covid nel Camerun

Non comincia nel migliore dei modi l'avventura del Camerun in Coppa d'Africa. La nazionale che ospiterà il torneo tra pochi giorni, ha fatto registrare quattro positivita al covid per i calciatori Pierre Kunde Malong, Jean Efala Konguep, Michaël Ngadeu Ngadjui e Christian Bassogog, tutti già in isolamento. Ansia in casa Napoli per le condizioni di Frank Anguissa, presente nel gruppo del Camerun da alcuni giorni.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Elmas positivo al Covid: il macedone è asintomatico e resta a casa