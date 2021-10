Napoli-Anguissa, si cerca lo sconto: ADL punta sul contratto in scadenza

Il Napoli non ha più bisogno di essere convinto da Zambo Anguissa, il centrocampista azzurro si è preso sulle spalle il reparto di Spalletti e non ha quasi mai lasciato la maglia da titolare, necessario com'è il suo apporto alla squadra. Per Anguissa, ora, ci si muove verso il riscatto: il prestito col Fulham, infatti, è annuale e il club azzurro dovrà decidere sul suo conto.

Nonostante le parole di Giuntoli e del club, che ha chiesto calma viste le condizioni del prestito, il Napoli potrebbe provare ad anticipare le cose: la presenza dell'agente di Anguissa in città per assistere a Napoli-Torino è un indizio, la voglia di risparmiare anche. Secondo TodoFichajes, il riscatto può scattare a 15 milioni ma visto il contratto in scadenza nel 2023 per Anguissa, il club di De Laurentiis potrebbe puntare a un ulteriore sconto viste le condizioni del calciatore del Camerun.